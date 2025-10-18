L’OL boucle un transfert surprise : Il dit tout !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pressenti pour rejoindre l'OL en tant que joker ces derniers jours, Hans Hateboer a bien été officialisé par le club rhodanien. Pas très impressionnant du côté de Rennes, le défenseur de 31 ans semble heureux de ce cette arrivée dans un nouveau club. A lui de montrer comment son expérience pourra servir à Lyon, qui réalise un très bon début de saison.

Malgré les difficultés rencontrées ces derniers mois, l'OL réussit un bon début de saison malgré ce redémarrage à zéro. Le club a enchaîné les belles prestations et aurait même pu prendre la tête de la Ligue 1 avant le début de cette 8ème journée. Les dirigeants n'ont pas hésité à utiliser leur joker pour le mercato et viennent d'accueillir Hans Hateboer. Le Néerlandais vient de débarquer en prêt du Stade rennais.

Hateboer signe à Lyon, il jubile Dans une vidéo postée sur les réseaux du club peu après l'officialisation, on aperçoit Hans Hateboer ravi de cette nouvelle expérience à l'OL. Le défenseur néerlandais semble avoir beaucoup d'estime pour le club français. « Je me souviens du premier moment où mon agent m’en parlé, je m’étais déjà renseigné auprès de quelques joueurs français. "Comment est Lyon, comment est la vie et le club ?" Donc, dès cet instant, j’essayais déjà d’obtenir quelques informations sans parler de la situation. Et ils m’ont raconté de belles choses. Tous les Français m’ont dit beaucoup de bien de la ville. Je sais aussi depuis l’époque où je jouais en équipe nationale avec Kenny (Tete) et Memphis (Depay), ils étaient aussi très positifs à propos du club » raconte-t-il.