OL - Transfert de Lacazette : Il regrette déjà !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parti de l'OL en fin de contrat l'été dernier, Alexandre Lacazette n'avait pas pu être prolongé en raison des grosses difficultés financières du club rhodanien. Et Jimmy Briand regrette amèrement que les dirigeants de l'OL n'aient pas pu conserver leur ancien capitaine qui aurait fait beaucoup de bien dans l'effectif actuel.

L'OL a perdu dans son secteur offensif cet été avec les départs de Rayan Cherki, Georges Mikautadze ou encore Alexandre Lacazette, parti en légende de son club formateur. L'ancien capitaine des Gones a filé en Arabie Saoudite étant donné que l'OL n'avait pas les moyens de prolonger son contrat, mais ce transfert laisse un grand vide comme l'a souligné Jimmy Briand dans le Late Football Club.

« Moi, je ne l’aurais pas fait partir... » « Moi, je ne l’aurais pas fait partir, car c’est un joueur qui incarnait l’OL. Maintenant, les raisons économiques ont fait qu’il devait partir, ou peut-être qu’on l’a poussé poliment vers la sortie. Du moins, on ne lui a pas fait comprendre qu’il fallait qu’il reste à tout prix. Un peu comme Mikautadze a pu dire. C’est dommage, car il pouvait apporter son expérience à toute cette jeunesse, les guider et faire comme Corentin Tolisso », regrette l'ancien attaquant passé par l'OL durant sa carrière.