Paulo Fonseca : Le changement réclamé à l’OL !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré le très bon début de saison d'ensemble réalisé par l'OL, les méthodes de Paulo Fonseca sont loin de faire l'unanimité chez les observateurs. Et certains ex-joueurs lyonnais tels que Nicolas Puydebois et Enzo Reale réclament d'ailleurs du changement dans le coaching du technicien portugais afin d'optimiser les résultats de l'OL.

Actuellement 4e de Ligue 1, l'OL réalise également des débuts prometteurs dans sa campagne de Ligue Europa avec deux victoires en deux matchs. Et pourtant, en dépit de cette dynamique positive, Paulo Fonseca ne fait pas forcément l'unanimité chez les spécialistes, et deux anciens joueurs de l'OL attendent d'ailleurs du changement dans sa manière de diriger l'équipe : Nicolas Puydebois et Enzo Reale.

« Il y a un manque de courage » « Il y a un manque de courage dans les changements effectués par le staff. Sulc n’est pas très grand, mais, tout comme Merah, il peut te permettre de garder le ballon dans le camp adverse, et pourquoi pas, marquer le 2e but », a d'abord lâché Puydebois dans l'émission Tant qu'il y aura des Gones. Et l'ancien gardien de l'OL a été suivi par Enzo Reale sur le même sujet.