Un crack met le feu, gros transfert au PSG ?

Alexis Brunet

La saison dernière, le PSG était opposé à Aston Villa en quart de finale de Ligue des champions. Lors de cette double confrontation, Morgan Rogers a particulièrement brillé, ce qui n’a donc pas échappé au club de la capitale. En effet, Paris aurait coché le nom de l’attaquant anglais sur sa liste et un potentiel transfert pourrait voir le jour.

Le 31 mai dernier, face à l’Inter Milan, le PSG s’est offert un récital en finale de Ligue des champions. Les Parisiens se sont imposés 5-0 et ils ont enfin mis la main sur la première C1 de l’histoire du club de la capitale. Mais avant d’affronter les Intéristes, les joueurs de Luis Enrique avaient dû se défaire de plusieurs clubs anglais.

Le PSG a écoeuré les clubs anglais En huitième, quart et demi-finale, le PSG a à chaque fois affronté des clubs anglais. Il y a d’abord eu Liverpool et ce match retour haletant, puis Aston Villa et enfin Arsenal. Avant cela, les Parisiens s’étaient aussi offert une victoire ô combien importante face à Manchester City (4-2), en phase régulière.