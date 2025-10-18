Un crack met le feu, gros transfert au PSG ?

La saison dernière, le PSG était opposé à Aston Villa en quart de finale de Ligue des champions. Lors de cette double confrontation, Morgan Rogers a particulièrement brillé, ce qui n’a donc pas échappé au club de la capitale. En effet, Paris aurait coché le nom de l’attaquant anglais sur sa liste et un potentiel transfert pourrait voir le jour.
Le 31 mai dernier, face à l’Inter Milan, le PSG s’est offert un récital en finale de Ligue des champions. Les Parisiens se sont imposés 5-0 et ils ont enfin mis la main sur la première C1 de l’histoire du club de la capitale. Mais avant d’affronter les Intéristes, les joueurs de Luis Enrique avaient dû se défaire de plusieurs clubs anglais.
Le PSG a écoeuré les clubs anglais
En huitième, quart et demi-finale, le PSG a à chaque fois affronté des clubs anglais. Il y a d’abord eu Liverpool et ce match retour haletant, puis Aston Villa et enfin Arsenal. Avant cela, les Parisiens s’étaient aussi offert une victoire ô combien importante face à Manchester City (4-2), en phase régulière.
Rogers a tapé dans l’œil du PSG
En affrontant ces clubs anglais, le PSG a également peut-être fait du repérage. En effet, d’après les informations de CaughtOffside, Morgan Rogers aurait tapé dans l’œil des dirigeants parisiens lors de la double confrontation face à Aston Villa. Toutefois, Paris n’est pas seul sur le dossier, puisque Chelsea et Liverpool seraient également intéressés par l’attaquant anglais, qui a inscrit 14 buts (dont un face au champion de France) et délivré 16 passes décisives la saison dernière. Affaire à suivre…