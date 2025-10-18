«Il ne br*nlait rien» : Ça balance sur une star du PSG !

Ancien joueur du Gazélec Ajaccio, Rodéric Filippi a notamment eu l’occasion de se mesurer à Zlatan Ibrahimovic, le 7 mai 2016. S’il le considère comme un des meilleurs joueurs qu’il ait affrontés, il n’était pas du tout fan du style de jeu de l’ancienne star du PSG, estimant qu’il ne bougeait pas assez sur le terrain.
Dans un entretien accordé à L’Équipe, Rodéric Filippi a évoqué ses souvenirs de la Ligue 1, championnat dans lequel il a joué sous les couleurs du Gazélec Ajaccio. L’ancien défenseur central a affronté à une reprise Zlatan ibrahimovic, lors d’une victoire du PSG (0-4) au stade Ange-Casanova, dont il ne garde pas un très bon souvenir.
« Je déteste son jeu »
« Le meilleur joueur que j’ai affronté ? Il y en a deux. D'abord Zlatan (Ibrahimovic). Parce que c'est Zlatan et que j'ai eu du mal à le bouger. Même si je déteste son jeu. Contre nous, il avait marché tout le match. Il ne branlait rien, il ne bougeait pas, il attendait le ballon, mais il était là où il fallait quand il fallait », a déclaré Rodéric Filippi.
« Cavani aurait pu être 100 fois plus fort que Zlatan »
Autre joueur du PSG qui l’a impressionné, Edinson Cavani : « Et il y a Edinson Cavani. Il aurait pu être 100 fois plus fort que Zlatan. C'était l'intelligence de jeu, l'intelligence dans les appels et des efforts exceptionnels. Mais lui, il lui fallait dix occasions pour marquer. »