«Il ne br*nlait rien» : Ça balance sur une star du PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ancien joueur du Gazélec Ajaccio, Rodéric Filippi a notamment eu l’occasion de se mesurer à Zlatan Ibrahimovic, le 7 mai 2016. S’il le considère comme un des meilleurs joueurs qu’il ait affrontés, il n’était pas du tout fan du style de jeu de l’ancienne star du PSG, estimant qu’il ne bougeait pas assez sur le terrain.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Rodéric Filippi a évoqué ses souvenirs de la Ligue 1, championnat dans lequel il a joué sous les couleurs du Gazélec Ajaccio. L’ancien défenseur central a affronté à une reprise Zlatan ibrahimovic, lors d’une victoire du PSG (0-4) au stade Ange-Casanova, dont il ne garde pas un très bon souvenir.

« Je déteste son jeu » « Le meilleur joueur que j’ai affronté ? Il y en a deux. D'abord Zlatan (Ibrahimovic). Parce que c'est Zlatan et que j'ai eu du mal à le bouger. Même si je déteste son jeu. Contre nous, il avait marché tout le match. Il ne branlait rien, il ne bougeait pas, il attendait le ballon, mais il était là où il fallait quand il fallait », a déclaré Rodéric Filippi.