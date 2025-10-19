OM : C'est la folie sur le mercato, De Zerbi balance !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM de Frank McCourt s'est attaché les services de douze joueurs au total. Alors que son équipe est actuellement leader de Ligue 1, Roberto De Zerbi a tenu à louer le travail de Pablo Longoria et de Medhi Benatia, respectivement président et directeur sportif du club marseillais.

Grâce à sa deuxième place en Ligue 1, acquise la saison dernière, l'OM a composté son billet pour la Ligue des Champions 2025-2026. Pour faire bonne figure dans cette compétition, les hautes sphères marseillaises ont enflammé le mercato estival. En effet, douze nouveaux joueurs ont signé à l'OM lors de la dernière fenêtre de transferts : Igor Paixao, Nayef Aguerd, Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard, Matt O'Riley, Facundo Medina, Timothy Weah, Emerson Palmieri, Pierre-Emerick Aubameyang, CJ Egan-Riley, Angel Gomes et Hamed Traoré.

OM : De Zerbi interpelle Longoria et Benatia Grâce à ce recrutement XXL, l'OM enchaine les bons résultats en Ligue 1. D'ailleurs, après son carton face au Havre ce samedi soir (6-2), le club phocéen a pris la tête du championnat. Interrogé au micro de Ligue 1+ après le coup de sifflet final cette rencontre, Roberto De Zerbi a tenu à faire passer un message fort à Pablo Longoria et à Medhi Benatia, respectivement président et directeur sportif de l'OM.