Le PSG promet une grosse signature !

Durant l'été 2024, le PSG a réalisé un mercato quasi-parfait en lâchant notamment 40M€ pour le transfert de Willian Pacho. L'international équatorien s'est d'ailleurs imposé comme une référence à son poste en seulement une saison. C'est donc sans surprise que le club de la capitale lui prépare déjà une revalorisation salariale.

Durant l'été 2024, le PSG n'a recruté que trois joueurs de champ, mais avec un succès très impressionnant. En effet, Désiré Doué, Joao Neves et Willian Pacho se sont tous imposés comme des joueurs majeurs sous les ordres de Luis Enrique. Et c'est toujours le cas cette saison, à l'image de Willian Pacho, recruté pour 40M€ en provenance de l'Eintracht Francfort, comme révélé en exclusivité par le10sport.com.

Pacho déjà prolonger ? Et compte tenu de son importance au PSG, Willian Pacho devrait déjà être récompensé de son rendement par une prolongation de contrat à peine plus d'un an après son transfert. Les discussions seraient même sur le point d'aboutir afin que l'international équatorien étende son bail d'une saison et obtienne une revalorisation salariale.