OM : Ce départ est annulé, l'annonce officielle !

Amadou Diawara

Alors qu'Amine Gouiri a enchainé les luxations de l'épaule ces derniers mois, une grande décision a été prise. En effet, l'OM a annoncé que son numéro 9 allait se faire opérer. Contraint de rester éloigné des terrains pendant près de trois mois, Amine Gouiri va manquer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, organisée du 21 décembre au 18 janvier au Maroc.

Ce samedi soir, l'OM a publié un communiqué médical dans lequel il fait un point sur l'état de santé d'Amine Gouiri. Comme annoncé par le club olympien, l'international algérien va subir une intervention chirurgicale au niveau de l'épaule droite.

«Gouiri va être opéré de l’épaule droite» « L’Olympique de Marseille informe que son attaquant Amine Gouiri va être opéré de l’épaule droite. Cette intervention, décidée d’un commun accord entre le joueur et le club, fait suite à plusieurs épisodes de luxation survenus ces derniers mois. Amine observera une période de rééducation estimée à environ trois mois. Cette opération a été choisie dans un objectif clair : permettre à Amine de retrouver toutes ses capacités physiques sans appréhension et de revenir plus fort sur les terrains. L’ensemble du club souhaite à Amine un prompt rétablissement et l’accompagnera tout au long de sa convalescence », peut-on lire.