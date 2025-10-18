OM - De Zerbi : L’annonce qui régale un Ballon d’Or !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il a avoué que tout le monde en rêve à l’OM, Roberto De Zerbi a tout de même calmé le jeu par rapport aux chances de remporter le titre devant la PSG cette saison, refusant de s’enflammer. Un discours qui a plu à Jean-Pierre Papin, le Ballon d’Or 1991 préférant faire profil bas et « être le chasseur que le chassé ».

« On en rêve tous, mais le dire… » Roberto De Zerbi ne préfère pas encore parler de titre. Interrogé sur les chances de l’OM de concurrencer le PSG cette saison vendredi en conférence de presse, le technicien italien n’a pas voulu s’enflammer, alors que les Parisiens dominent « entièrement le championnat dans ce pays. D’ailleurs, ils ont aussi dominé en Europe avec la Ligue des champions et sont arrivés en finale de la Coupe du monde des clubs. Leur niveau est très élevé. »

« Avec les mots, on est tous capables, avec les faits, un peu moins » « On fait tout pour arriver au bout, on essaye de remporter peut-être plus qu'un titre cette saison. Avec les mots, on est tous capables, avec les faits, un peu moins. On a commencé l’an dernier c’est vrai, mais il y a de nombreux joueurs qui sont arrivés à la fin du mercato. Il vaut mieux ne pas parler et continuer à faire ce qu’on a fait les derniers mois », a déclaré Roberto De Zerbi, dont le discours a plu à Jean-Pierre Papin.