Greenwood - OM : La nouvelle menace sortie de nulle part !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces dernières semaines, l'OM propose un niveau de jeu très convaincant et le club a la possibilité de prendre la tête du championnat en cas de victoire face au Havre ce samedi. L'an dernier, les hommes de Roberto De Zerbi avaient largement dominé les Normands au Stade Vélodrome. Depuis, l'OM semble encore avoir progressé. L'animation offensive ne dépend plus seulement de Mason Greenwood.

Cet été, l'OM a beaucoup travaillé sur son mercato pour former un effectif capable de rivaliser avec les meilleures équipes. Le club a eu du mal à démarrer mais depuis plus d'un mois, les performances sont largement convaincantes. Face au Havre ce samedi, il faudra se montrer sérieux et ne pas prendre cet adversaire à la légère. Clément Lesage, journaliste pour Paris-Normandie, avertit les Marseillais : Le Havre a également progressé.

L'OM peut prendre la tête du championnat A l'issue de cette 8ème journée de Ligue 1, l'OM pourrait prendre la tête du championnat en cas de victoire face au Havre au Vélodrome. Les dernières prestations laissent supposer qu'un tel scénario est largement envisageable surtout que les Havrais n'ont gagné qu'un seul match pour le moment cette saison. Le club pourrait rendre une copie similaire aux dernières sorties, avec 4 buts inscrits face à l'Ajax et 3 face à Metz. « C’est agréable de voir que le jeu ne dépend plus uniquement de Greenwood. Contre Metz, la différence est venue de Paixao, mais aussi d’autres. Il y a Robinio Vaz, Aubameyang, Greenwood… Les menaces viennent de partout, ce qui rend cette équipe beaucoup plus difficile à contenir » note Clément Lesage dans une interview pour Le Phocéen.