Greenwood - OM : La nouvelle menace sortie de nulle part !

Ces dernières semaines, l'OM propose un niveau de jeu très convaincant et le club a la possibilité de prendre la tête du championnat en cas de victoire face au Havre ce samedi. L'an dernier, les hommes de Roberto De Zerbi avaient largement dominé les Normands au Stade Vélodrome. Depuis, l'OM semble encore avoir progressé. L'animation offensive ne dépend plus seulement de Mason Greenwood.
Cet été, l'OM a beaucoup travaillé sur son mercato pour former un effectif capable de rivaliser avec les meilleures équipes. Le club a eu du mal à démarrer mais depuis plus d'un mois, les performances sont largement convaincantes. Face au Havre ce samedi, il faudra se montrer sérieux et ne pas prendre cet adversaire à la légère. Clément Lesage, journaliste pour Paris-Normandie, avertit les Marseillais : Le Havre a également progressé.
L'OM peut prendre la tête du championnat
A l'issue de cette 8ème journée de Ligue 1, l'OM pourrait prendre la tête du championnat en cas de victoire face au Havre au Vélodrome. Les dernières prestations laissent supposer qu'un tel scénario est largement envisageable surtout que les Havrais n'ont gagné qu'un seul match pour le moment cette saison. Le club pourrait rendre une copie similaire aux dernières sorties, avec 4 buts inscrits face à l'Ajax et 3 face à Metz. « C’est agréable de voir que le jeu ne dépend plus uniquement de Greenwood. Contre Metz, la différence est venue de Paixao, mais aussi d’autres. Il y a Robinio Vaz, Aubameyang, Greenwood… Les menaces viennent de partout, ce qui rend cette équipe beaucoup plus difficile à contenir » note Clément Lesage dans une interview pour Le Phocéen.
L'avertissement est lancé côté havrais
Malgré la différence de résultats entre les deux équipes, Le Havre ne voudra pas laisser la victoire trop facilement aux Marseillais. Le club a aussi de solides arguments à faire valoir. Aux hommes de Roberto De Zerbi d'éviter de se faire surprendre... « Le HAC et l’OM ont progressé, mais je vois quand même Marseille favori, surtout au Vélodrome. J’espère juste voir un beau match : deux équipes qui jouent bien, avec de vraies promesses. Cependant, les Marseillais ne doivent pas sous-estimer les Havrais. Les Normands auront la possibilité de poser quelques soucis aux Phocéens » ajoute Clément Lesage.