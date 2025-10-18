De Zerbi lui met la pression : Il «kiffe» ça à l'OM !

Après avoir porté les couleurs de Dijon et du Stade Rennais, Nayef Aguerd a décidé de revenir en Ligue 1 en signant à l’Olympique de Marseille cet été. Et il semble réellement s’éclater dans le sud de la France, avec une belle déclaration faite ce vendredi à son entraineur, Roberto De Zerbi.
Sa signature a totalement relancé l’engouement autour du club. Depuis qu’il est arrivé, il y a un véritable phénomène Roberto De Zerbi à Marseille. Et cela s’est notamment vu sur le mercato, puisqu’on ne compte plus les joueurs qui ont choisi l’OM justement pour évoluer sous les ordres de l’Italien.
« J'espère qu'on n'a pas encore vu le meilleur Aguerd »
Cela semble être le cas de Nayef Aguerd, qui réalise un excellent début de saison sous les couleurs de l’OM. « J'espère qu'on n'a pas encore vu le meilleur Aguerd. Je suis toujours à l'écoute, je cherche toujours à progresser, même à 29 ans, je peux encore apprendre et m'améliorer » a expliqué le joueur arrivé en provenance de West Ham, lors de la conférence de presse de ce vendredi.
« Ce qui est certain, c'est qu'avec ce coach, il ne me laissera pas le choix ! »
« Je continuerai toujours à travailler » a poursuivi l’international marocain, qui semble véritablement aimer le génie tactique de Roberto De Zerbi, que certains trouvent pourtant assez déroutant parfois. « Ce qui est certain, c'est qu'avec ce coach, il ne me laissera pas le choix ! Il est vraiment dans les détails, et c'est ce que je kiffe ».