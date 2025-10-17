L’OM perd un joueur, c’est confirmé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Sorti sur civière mardi lors de la victoire de l’Algérie face à l’Ouganda (2-1), Amine Gouiri est blessé à l’épaule droite, qui avait déjà été touché le mois dernier contre Lorient (4-0). Comme attendu, l’attaquant âgé de l’OM sera absent samedi pour la réception du Havre et pourrait même devoir se faire opérer.

Victime d’un violent choc avec le gardien de l’Ouganda, mardi avec l’Algérie, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, Amine Gouiri est de retour à Marseille. L’attaquant âgé de 25 ans a passé plusieurs examens médicaux, lui qui est sorti sur civière après s’être fait remettre l’épaule en place.

Forfait confirmé pour Gouiri Une épaule qui avait déjà été touchée le 12 septembre dernier face à Lorient (4-0). Comme indiqué par RMC Sport, l’OM ne prendra aucun risque avec Amine Gouiri et ce dernier sera absent pour la réception du Havre samedi, ce que confirme La Provence, précisant que deux options sont possibles pour l’international algérien.