Clash à l’étranger : L’OM attaque l’Algérie !

Axel Cornic

Le retour de la trêve internationale ne se passe pas de la meilleure des façons à l’Olympique de Marseille, où Roberto De Zerbi pourrait être privé de l’un de ses joueurs. Amine Gouiri a été concerné par une action assez spectaculaire lors du match entre l’Algérie et l’Ouganda (2-1), qui pourrait le tenir éloigné des terrains quelques temps.

Ce sont des images qui ont beaucoup fait parler ces derniers jours. Titularisé pour affronter l’Ouganda le 14 octobre dernier, Amine Gouiri a été victime d’une sortie très dangereuse de la part du gardien adverse Salim Magoola. Evacué, l’attaquant de l’Algérie et de l’OM a dû quitter la pelouse sur civière.

« Il a pris un coup très fort sur l’épaule et la tête » Dès la fin de la rencontre, le pessimisme autour de Gouiri était de mise. « Il a pris un coup très fort sur l’épaule et la tête. Il faut évaluer sa situation. Selon mes informations, il est déjà parti pour des contrôles et on espère que ça ne sera pas trop grave » a confié son sélectionneur Vladimir Petkovic.