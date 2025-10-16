OM - Bagarre avec Rabiot : La grosse erreur de De Zerbi !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le 19 août dernier, l'OM lâchait une bombe en annonçant qu'Adrien Rabiot était placé sur la liste des transferts après une bagarre avec Jonathan Rowe. Et alors que le club phocéen semble être passé à autre chose, Roberto De Zerbi en a reparlé récemment, ce qui n'a pas plus à Pierre Ménès.

Dans les colonnes du Corriere della Sera, Roberto De Zerbi était revenu sur l'affaire Adrien Rabiot. « Ça nous a fait du bien, car le club a choisi de se passer de Rabiot, qui n'a pas voulu faire un pas en arrière », confiait l'entraîneur de l'OM il y a quelques jours. Une sortie qui a particulièrement agacé Pierre Ménès.

«C'est totalement nul de faire ça» « Je m'en fous de sa jeunesse et de ses origines. Aujourd'hui, le mec est entraîneur d'un grand club et il doit avoir un comportement qui va avec un grand club. J'ai voulu faire référence à sa dernière sortie où il remet sur le tapis l'affaire Rabiot. C'est totalement nul de faire ça. Rabiot, ça fait un mois qu'il est parti. On voit qu'il a été remplacé et plutôt très bien remplacé par l'OM », rappelle-t-il dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube, avant de poursuivre.