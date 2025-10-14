OM - Affaire Rabiot : «Fous-nous la paix», Pierre Ménès craque !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques jours, dans une interview accordée à la presse italienne, Roberto De Zerbi en a remis une couche sur l'affaire Adrien Rabiot qui a animé la fin de l'été du côté de l'OM. Une situation qui agace Pierre Ménès, qui exhorte le coach marseillais d'arrêter d'en parler.

Irrité par le comportement parfois exubérant de Roberto De Zerbi, Pierre Ménès n'a jamais caché qu'il n'était pas fan de l'entraîneur de l'OM. Et l'ancien journaliste de Canal+ n'a pas hésité à en rajouter une couche alors que l'Italien est récemment revenu sur l'affaire Rabiot. « Ça nous a fait du bien, car le club a choisi de se passer de Rabiot, qui n'a pas voulu faire un pas en arrière », confiait De Zerbi dans les colonnes du Corriere della Sera. Une sortie absolument pas nécessaire selon Pierre Ménès.

Pierre Ménès s'en prend à Roberto De Zerbi « Je m'en fous de sa jeunesse et de ses origines. Aujourd'hui, le mec est entraîneur d'un grand club et il doit avoir un comportement qui va avec un grand club. J'ai voulu faire référence à sa dernière sortie où il remet sur le tapis l'affaire Rabiot. C'est totalement nul de faire ça. Rabiot, ça fait un mois qu'il est parti. On voit qu'il a été remplacé et plutôt très bien remplacé par l'OM », rappelle-t-il dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube, avant de poursuivre.