Rabiot - OM : De Zerbi se fait tacler en direct

La séparation entre Adrien Rabiot et l’Olympique de Marseille a été l’un des gros feuilletons de la fin du mercato estival. L’affaire s’est arrangée avec la signature du milieu français à l’AC Milan, mais elle continue de faire parler, avec la dernière sortie de Roberto De Zerbi qui a jeté de l’huile sur le feu.
Entre l’OM et Adrien Rabiot s’est définitivement terminé. De l’eau a coulé sous les ponts depuis le départ de l’international français, qui a depuis ouvert un nouveau chapitre de sa carrière, à l’AC Milan. Mais c’est surtout la dernière déclaration de Roberto De Zerbi qui semble avoir planté le dernier clou dans le cercueil.
De Zerbi a déjà oublié Rabiot
Lors d’un long entretien accordé à Il Corriere della Sera, le coach de l’OM est revenu sur ce départ de Rabiot, assurant que son équipe se portait bien mieux depuis. « Ça nous a fait du bien, car le club a choisi de se passer de Rabiot, qui n'a pas voulu faire un pas en arrière » a confié De Zerbi, dont les propos ont beaucoup fait réagir ces derniers jours.
« Je ne comprends pas pourquoi il répond pour dire ça »
C’est notamment le cas d'Éric Di Meco, qui dénonce un double discours de la part de Roberto De Zerbi. « De Zerbi n’avait pas besoin de faire cette sortie, ça ne le grandit pas, ça ne le valorise pas, parce que tu dois être plus grand que ça. En plus, Rabiot ne dit rien de terrible » a estimé l’ancien de l’OM, sur RMC. « Je ne comprends pas pourquoi il répond pour dire ça, alors qu’il y a trois mois, il disait que Rabiot était comme son fils. C’est bizarre. Et puis maintenant, on s’en fout ».