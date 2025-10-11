Rabiot - OM : De Zerbi se fait tacler en direct

Axel Cornic

La séparation entre Adrien Rabiot et l’Olympique de Marseille a été l’un des gros feuilletons de la fin du mercato estival. L’affaire s’est arrangée avec la signature du milieu français à l’AC Milan, mais elle continue de faire parler, avec la dernière sortie de Roberto De Zerbi qui a jeté de l’huile sur le feu.

Entre l’OM et Adrien Rabiot s’est définitivement terminé. De l’eau a coulé sous les ponts depuis le départ de l’international français, qui a depuis ouvert un nouveau chapitre de sa carrière, à l’AC Milan. Mais c’est surtout la dernière déclaration de Roberto De Zerbi qui semble avoir planté le dernier clou dans le cercueil.

De Zerbi a déjà oublié Rabiot Lors d’un long entretien accordé à Il Corriere della Sera, le coach de l’OM est revenu sur ce départ de Rabiot, assurant que son équipe se portait bien mieux depuis. « Ça nous a fait du bien, car le club a choisi de se passer de Rabiot, qui n'a pas voulu faire un pas en arrière » a confié De Zerbi, dont les propos ont beaucoup fait réagir ces derniers jours.