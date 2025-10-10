Semaine Santé mentale : L’OM, le très bon élève de la Ligue 1

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Dans le cadre de la Semaine de la Santé Mentale, à laquelle s’associe activement le groupe Webedia, Le 10 Sport a souhaité mettre en lumière un acteur clé du sport français qui a mis en place des choses concrètes dans ce domaine : l’OM. Avec la création de la cellule « Player Care », l’écurie phocéenne innove et récolte, déjà, le fruit de l’excellent travail produit. Focus.

Depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi à l’OM, de nombreuses recrues ont franchi les portes du centre d’entraînement de la Commanderie. Un profond renouvellement de l’effectif a été souhaité par le technicien italien qui n’a pas hésité à transformer son groupe et son vestiaire depuis l’été 2024. Et pour accompagner cette vague intense de changement, l’OM s’est énormément appuyé sur la création d’une nouvelle cellule baptisée « Player Care ». Son objectif : prendre en soin tous les aspects extrasportifs pour optimiser l’intégration des nouvelles recrues, et de leur famille. Un dispositif qui a déjà d’excellents résultats.

La santé mentale au cœur des préoccupations de l’OM Pilotée par Bouadellah Tahri, double médaillé de bronze des Mondiaux de 2006 et 2009 sur 3 000 m steeple, la cellule « Player Care » vise à prendre en charge l’intégralité des paramètres de la vie d’un nouveau joueur dans le club. Présent dès l’aéroport pour accueillir les recrues du mercato, Bob Tahri propose un cadre d’accompagnement total et une écoute de tous les instants. L’OM souhaite que les nouveaux arrivants s’intègrent de façon optimale, tant sportivement que familialement. Préparateur mental de formation, Bob Tahri joue un rôle clé dans l’excellente intégration des joueurs signés par Medhi Benatia. La réussite des recrues du cru 2025 est l’illustration parfaite du bon fonctionnement de la cellule « Player Care ». Matt O’Riley, Facundo Medina, Nayef Aguerd ou encore Igor Paixao ont de suite été performant sous leurs nouvelles couleurs. Bien dans leur tête, les nouveaux arrivants sont en pleine possession de leurs moyens pour répondre rapidement aux attentes du coach et du club.