OM : À peine arrivé, un joueur dévoile son rêve loin de Marseille

Prêté cette saison à l’OM, Arthur Vermeeren ne cache pas ses aspirations XXL, dévoilant son rêve de remporter un jour la Coupe du monde avec la sélection belge. Malgré la situation contractuelle du milieu de terrain, l'entraîneur Roberto De Zerbi voit en lui un élément-clé pour l'avenir du club.
Dans les dernières heures du mercato estival, l’Olympique de Marseille s’est attaché les services d'Arthur Vermeeren, venu renforcer l’entrejeu suite à la mise à l’écart d’Adrien Rabiot, parti à l’AC Milan. L’international belge (6 sélections) est arrivé en provenance du RB Leipzig, sous la forme d’un prêt payant avec une option d’achat avoisinant les 20 millions d’euros.
Vermeeren rêve de « gagner la Coupe du monde »
A 20 ans, Vermeeren ne manque pas d’ambitions, que ce soit avec l’Olympique de Marseille mais également avec la sélection belge. Dans une vidéo publiée par le club phocéen, le milieu a dévoilé son « rêve le plus fou » : « Gagner la Coupe du monde ».
« C'est le présent et aussi le futur du club »
Malgré l’avenir a priori incertain d’Arthur Vermeeren, du fait de sa situation contractuelle, Roberto De Zerbi l’a récemment présenté comme « le futur » de l’OM. « C'est le présent et aussi le futur du club. On travaille pour créer également le futur, pas seulement pour aujourd'hui et demain. Là en 2025 il est fort. Il a encore une très grande marge de progression », a souligné le technicien italien.