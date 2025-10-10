OM : À peine arrivé, un joueur dévoile son rêve loin de Marseille

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Prêté cette saison à l’OM, Arthur Vermeeren ne cache pas ses aspirations XXL, dévoilant son rêve de remporter un jour la Coupe du monde avec la sélection belge. Malgré la situation contractuelle du milieu de terrain, l'entraîneur Roberto De Zerbi voit en lui un élément-clé pour l'avenir du club.

Dans les dernières heures du mercato estival, l’Olympique de Marseille s’est attaché les services d'Arthur Vermeeren, venu renforcer l’entrejeu suite à la mise à l’écart d’Adrien Rabiot, parti à l’AC Milan. L’international belge (6 sélections) est arrivé en provenance du RB Leipzig, sous la forme d’un prêt payant avec une option d’achat avoisinant les 20 millions d’euros.

Vermeeren rêve de « gagner la Coupe du monde » A 20 ans, Vermeeren ne manque pas d’ambitions, que ce soit avec l’Olympique de Marseille mais également avec la sélection belge. Dans une vidéo publiée par le club phocéen, le milieu a dévoilé son « rêve le plus fou » : « Gagner la Coupe du monde ».