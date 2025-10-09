OM : Catastrophe au PSG, De Zerbi annonce du lourd !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’un bon début de saison, le PSG a néanmoins buté sur l’OM. Le club phocéen a réussi un bel exploit en battant son ennemi parisien au Vélodrome, ce qui n’était plus arrivé depuis 14 ans. Pour Roberto De Zerbi, cette victoire face à Paris a donné beaucoup de motivation au sein de son groupe.

Depuis de nombreuses années, l’OM courait après un succès face au PSG au Vélodrome. Depuis 2011, Marseille n’avait plus battu son ennemi de la capitale dans son antre, au grand dam des supporters. Cependant, le 22 septembre dernier, le club phocéen a réussi l’exploit de venir à bout des champions d’Europe en titre.

L’OM en excellente forme L’OM a fait le travail contre une équipe du PSG remaniée. Cette victoire a totalement relancé la dynamique du club phocéen, qui depuis, n’a fait que gagner. Marseille est dans une forme olympique, et selon les propres dires de Roberto De Zerbi, cette victoire dans le Classique n’en est clairement pas étrangère.