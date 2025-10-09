OM : Catastrophe au PSG, De Zerbi annonce du lourd !

Auteur d’un bon début de saison, le PSG a néanmoins buté sur l’OM. Le club phocéen a réussi un bel exploit en battant son ennemi parisien au Vélodrome, ce qui n’était plus arrivé depuis 14 ans. Pour Roberto De Zerbi, cette victoire face à Paris a donné beaucoup de motivation au sein de son groupe.
Depuis de nombreuses années, l’OM courait après un succès face au PSG au Vélodrome. Depuis 2011, Marseille n’avait plus battu son ennemi de la capitale dans son antre, au grand dam des supporters. Cependant, le 22 septembre dernier, le club phocéen a réussi l’exploit de venir à bout des champions d’Europe en titre.
L’OM en excellente forme
L’OM a fait le travail contre une équipe du PSG remaniée. Cette victoire a totalement relancé la dynamique du club phocéen, qui depuis, n’a fait que gagner. Marseille est dans une forme olympique, et selon les propres dires de Roberto De Zerbi, cette victoire dans le Classique n’en est clairement pas étrangère.
« La victoire face au PSG manquait depuis des années »
« La victoire face au PSG manquait depuis des années et a été un évènement, mais cela compte peu pour le classement aujourd’hui. Nous avons fait un grand mercato et nous avons élevé le niveau », a confié le coach de l'OM auprès du Corriere Della Sera.