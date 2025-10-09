Rabiot - OM : L'énorme trahison est confirmée ?

A peine plus d'un mois après son transfert à l'AC Milan, Adrien Rabiot est sorti du silence, dénonçant une trahison de la part de l'OM qui l'a placé sur la liste des transferts après sa bagarre avec Jonathan Rowe. Un évènement sur lequel il est revenu.
Il y a un peu plus d'un mois, Adrien Rabiot s'engageait avec l'AC Milan, mettant ainsi fin à un feuilleton qui avait animé la fin du mercato de l'OM. Placé sur la liste des transferts le 19 août après une bagarre avec Jonathan Rowe, l'international français n'avait pas encore évoqué la situation qui avait précipité son départ du club phocéen. Mais Adrien Rabiot se sent trahi.
Rabiot dénonce une trahison de l'OM
« Je suis ultra content de mon aventure à Marseille, des gens que j’ai pu rencontrer. J’ai pris beaucoup de plaisir lors de cette saison. J’en garde de très bons souvenirs, c’est simplement cette fin qui est amère. C’est surtout de l’incompréhension. Une forme de trahison quelque part », a-t-il confié dans une interview accordée à RTL.
«Une forme de trahison quelque part»
Également interrogé par Le Figaro, Adrien Rabiot a justifié son silence ces dernières semaines : « Après avoir parlé lors de ma conférence de presse de présentation à Milan, je voulais me concentrer sur le football, sur mes premières semaines dans ce nouveau club, dans cette nouvelle vie, c'était important. En général, je ne suis pas non plus quelqu'un qui s'exprime énormément en dehors des terrains, mais là, c'était vraiment le moment de se concentrer, d'essayer de repartir en étant focus sur le football ».
