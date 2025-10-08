Cristiano Ronaldo : Un joueur de l'OM sauvé de la mort ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Formé à Manchester United, Mason Greenwood a eu la chance de pouvoir côtoyer un certain Cristiano Ronaldo au quotidien. Ayant forcément appris aux côtés du Portugais, l'attaquant de l'OM a également pu voir son côté redoutable devant les buts. Au point même que Greenwood soit prêt à confier sa vie à Cristiano Ronaldo ?

A 40 ans, Cristiano Ronaldo démontre encore en Arabie Saoudite qu'il peut évoluer au plus haut niveau. Clinique devant les buts, le Portugais continue de marquer, lui qui a toujours été redoutable devant le gardien. Une finition hors-pair en laquelle Mason Greenwood a énormément confiance. Jusqu'à aller mettre sa vie entre les mains de CR7.

Un penalty de Cristiano Ronaldo pour le sauver ? Connaissant très bien Cristiano Ronaldo et ses qualités, Mason Greenwood n'hésiterait pas à s'en remettre à son ancien coéquipier de Manchester United si sa vie en dépendait. En effet, pour les médias de l'OM, l'Anglais a fait savoir : « Si ma vie dépendait d'un penalty, je fais tirer qui ? Probablement Cristiano Ronaldo ».