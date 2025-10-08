Cristiano Ronaldo : Un joueur de l'OM sauvé de la mort ?

Formé à Manchester United, Mason Greenwood a eu la chance de pouvoir côtoyer un certain Cristiano Ronaldo au quotidien. Ayant forcément appris aux côtés du Portugais, l'attaquant de l'OM a également pu voir son côté redoutable devant les buts. Au point même que Greenwood soit prêt à confier sa vie à Cristiano Ronaldo ?
A 40 ans, Cristiano Ronaldo démontre encore en Arabie Saoudite qu'il peut évoluer au plus haut niveau. Clinique devant les buts, le Portugais continue de marquer, lui qui a toujours été redoutable devant le gardien. Une finition hors-pair en laquelle Mason Greenwood a énormément confiance. Jusqu'à aller mettre sa vie entre les mains de CR7.
Un penalty de Cristiano Ronaldo pour le sauver ?
Connaissant très bien Cristiano Ronaldo et ses qualités, Mason Greenwood n'hésiterait pas à s'en remettre à son ancien coéquipier de Manchester United si sa vie en dépendait. En effet, pour les médias de l'OM, l'Anglais a fait savoir : « Si ma vie dépendait d'un penalty, je fais tirer qui ? Probablement Cristiano Ronaldo ».
L'OM contrarie CR7 pour Greenwood ?
Cristiano Ronaldo et Mason Greenwood se sont donc côtoyés un moment du côté de Manchester United. Le courant est d'ailleurs visiblement bien passé entre les deux. C'est ainsi que cet été, il a même été question d'une volonté de CR7 de faire venir l'Anglais à Al-Nassr. C'était finalement sans compter sur l'OM, qui a retenu Greenwood, le déclarant intransférable.