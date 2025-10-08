Accord «grotesque» sur l'OM, Riolo craque en direct !

Ce mardi, Adrien Rabiot a accordé plusieurs interviews à la presse française. En ce qui concerne l'un des entretiens, le milieu de terrain de l'AC Milan aurait conclu un accord avec des journalistes triés sur le volet. D'après Daniel Riolo, Adrien Rabiot aurait fait en sorte de ne pas être interrogé sur l'OM, le club qu'il a quitté à cause de sa bagarre avec Jonathan Rowe.
Juste après la défaite de l'OM à Rennes (1-0, le 15 aout), Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains dans l'un des vestiaires du Roazhon Park. Choqués par la violence de ces deux hommes, les dirigeants marseillais ont décidé de les mettre à l'écart, avant de boucler leur vente.
OM : Riolo s'en prend à Rabiot
Transféré de l'OM à l'AC Milan lors du dernier mercato estival, Adrien Rabiot a accordé plusieurs entretiens à la presse française. Toutefois, comme l'a affirmé Daniel Riolo, l'international français aurait conclu un accord avec des journalistes pour ne pas avoir la moindre question sur le club phocéen.
«On a interdit au journaliste de poser des questions sur l'OM»
« L'interview est vide. Rabiot est un type adorable et charmant, son interview se lit, c'est très sympa ce qu'il dit sur l'Italie, sur Milan, sur deux-trois choses comme ça. T'as l'impression d'avoir un garçon charmant, t'as envie de l'inviter dimanche au gigot haricots à la maison, et en fait il ne dit rien. Au Figaro, on a interdit au journaliste de poser des questions sur l'OM. Il y a eu un accord, donc c'est grotesque, autant ne pas faire l'interview. Elle est inutile, c'est celle du gendre idéal (...) Il y a eu un accord, on sait comment ça se passe. Sa mère a choisi les deux journalistes qui ont posé les questions. L'un est un journaliste qui suit l'équipe de France et qui est très proche de Deschamps. Et l'autre, c'est un proche de la famille », a pesté Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot (RMC Sport) ce mardi soir.