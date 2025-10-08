Accord «grotesque» sur l'OM, Riolo craque en direct !

Amadou Diawara

Ce mardi, Adrien Rabiot a accordé plusieurs interviews à la presse française. En ce qui concerne l'un des entretiens, le milieu de terrain de l'AC Milan aurait conclu un accord avec des journalistes triés sur le volet. D'après Daniel Riolo, Adrien Rabiot aurait fait en sorte de ne pas être interrogé sur l'OM, le club qu'il a quitté à cause de sa bagarre avec Jonathan Rowe.

Juste après la défaite de l'OM à Rennes (1-0, le 15 aout), Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains dans l'un des vestiaires du Roazhon Park. Choqués par la violence de ces deux hommes, les dirigeants marseillais ont décidé de les mettre à l'écart, avant de boucler leur vente.

