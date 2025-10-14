OM : L'incroyable peur dans le vestiaire de De Zerbi !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi, l'OM va accueillir Le Havre au Vélodrome. Dans son stade, le club phocéen est redevenu maitre, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois encore. En effet, à domicile, l'OM avait rencontré de grosses difficultés. Il faut dire qu'au sein du vestiaire de Roberto De Zerbi, plus d'un se mettait à trembler à l'idée de jouer face aux supporters olympiens.

Ils sont aujourd'hui nombreux à le dire, l'OM dispose d'un des meilleurs publics en Europe. Dans l'idéal, jouer au Vélodrome devrait donc être une force pour le club phocéen. Mais voilà qu'il y a peu, pour les joueurs de Roberto De Zerbi, c'était plus un désavantage qu'autre chose. En effet, à domicile, l'OM se liquéfiait complètement.

« Beaucoup de joueurs, même des cadres, qui redoutaient le Vélodrome » Que se passait-il donc dans la tête des joueurs de l'OM au Vélodrome ? Pour La Provence, une source au sein du club phocéen a raconté, qu'à domicile, le vestiaire était rongé par la peur : « On a découvert qu'il y avait beaucoup de joueurs, même des cadres, qui redoutaient le Vélodrome. Ils craignaient de rater un but, de louper une passer ou un tacle. La peur d'être sifflé. Cette ferveur devait être un élan, elle s'était transformée en frein ».