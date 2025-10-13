OM : À peine arrivé, il veut retrouver une autre équipe !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que sa dernière convocation remonte à mars 2023, Emerson Palmieri espère bien faire son retour en sélection italienne, à quelques mois de la Coupe du monde 2026. Performant avec l’OM depuis son arrivée en provenance de West Ham, le latéral gauche âgé de 31 ans attend l’appel de Gennaro Gattuso.

Emerson Palmieri n’a pas perdu l’espoir de faire son grand retour en sélection italienne. Champion d’Europe avec la Squadra Azzurra en 2021, la nouvelle recrue de l’OM, où il est arrivé le dernier jour du mercato en provenance de West Ham, a l’ambition d’y revenir, avec en ligne de mire la Coupe du monde 2026.

« Je fais tout pour revenir en équipe nationale » « Je pense à l’équipe nationale ? Bien sûr. Quand vous jouez avec ce maillot, vous représentez tout un pays, et j'ai tout de suite compris l'amour que l'Italie porte au football. Gagner l'Euro a été magnifique, je fais tout pour revenir en équipe nationale », a confié Emerson Palmieri, dans un entretien accordé à Calciomercato.