Deschamps fait enrager l’OM !

Après sa large victoire face à l’Azerbaïdjan (3-0) vendredi, l’équipe de France est opposée à l’Islande ce mardi soir, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Une rencontre pour laquelle Benjamin Pavard a été appelé en renfort par Didier Deschamps à la suite de la blessure d’Ibrahima Konaté, ce qui n’a pas forcément fait plaisir à l’OM.

Après avoir pallié la blessure de William Saliba en septembre, Benjamin Pavard a de nouveau été appelé à la rescousse par Didier Deschamps lors de cette période de trêve internationale. Absent vendredi contre l’Azerbaïdjan (3-0), le défenseur de l’OM a fait le déplacement en Islande ce mardi après avoir remplacé Ibrahima Konaté, touché à une cuisse.

L’OM aurait préféré garder Pavard à Marseille Une bonne nouvelle pour Benjamin Pavard avec la Coupe du monde 2026 en ligne de mire, mais moins pour l’OM. Comme indiqué par La Provence, Roberto De Zerbi et son staff sont particulièrement attentifs à la gestion de leurs joueurs et auraient préféré éviter que l’international français (55 sélections) fasse un aller-retour en Islande, où il n’est pas certain d’être utilisé.