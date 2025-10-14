Catastrophe pour l’OM : L’image choc à l'étranger !

Axel Cornic

La trêve internationale touche à sa fin et la Ligue 1 va bientôt reprendre ses droits, avec l’Olympique de Marseille qui va affronter Le Havre ce samedi. Mais on ne sait pas si amine Gouiri sera présent, puisque l’attaquant a quitté le terrain sur une civière lors de la rencontre de ce mardi, entre l’Algérie et l’Ouganda.

Avant la trêve internationale, l’OM réalisait des merveilles. Victoire face au PSG lors du Classico, festival offensif contre l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions... même la défaite sur la pelouse du Real Madrid a été applaudie. Mais le plus dur arrive, puisqu’il faudra maintenir ce bon état de forme.

Bientôt le retour de l’OM Et ça va commencer ce samedi, avec la réception du Havre au stade Vélodrome. Une rencontre déjà cruciale pour un OM qui ne peut pas se permettre le moindre faux pas, s’il souhaite rester collé aux basques du PSG. Et une mauvaise nouvelle pourrait arriver pour Roberto De Zerbi, avec le potentiel forfait de l’un de ses cadres.