OM : Jackpot à 398M€ !

Amadou Diawara

Grâce au premier sacre du club en Ligue des Champions, la valeur marchande de l'effectif du PSG est estimée à 1,15 milliard d'euros environ, contre 1,4 milliard d'euros pour le Real Madrid, 1,33 milliard d'euros pour Arsenal et 1,23 milliard d'euros pour Manchester City. Classé deuxième en Ligue 1 et 26ème à l'échelle mondiale, l'OM atteint un chiffre avoisinant les 397,85M€.

Transfertmarkt a mis à jour la valeur marchande estimée de tous les joueurs de la planète. Grâce à son sacre en Ligue des Champions, le PSG a vu le prix de ses pensionnaires gonfler. En effet, l'effectif du club présidé par Nasser Al-Khelaïfi avoisinerait 1,15 milliard d'euros.

Ligue 1 : L'OM a le deuxième effectif le mieux valorisé Grâce à ce chiffre, le PSG gagne trois places au classement mondial. Positionné au pied du podium, le club de la capitale est derrière le Real Madrid (1,4 milliard d'euros), Arsenal (1,33 milliard d'euros) et Manchester City (1,23 milliard d'euros). Mais qu'en est-il de l'OM de Pablo Longoria ?