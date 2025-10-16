L’OM perd Gouiri : Un premier verdict tombe !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'Olympique de Marseille se prépare à affronter Le Havre sans Amine Gouiri ce vendredi. Durant la trêve internationale, l’international algérien a été victime d’un choc violent au niveau de l’épaule droite, qui s’est déboîtée avant d’être remise en place. Le club et son joueur n’ont pas encore pris de décision pour une opération.

L’image a de quoi faire peur. Titularisé avec l’Algérie pour affronter l’Ouganda le 14 octobre dernier, Amine Gouiri a été victime d’une sortie dangereuse de la part d’Omar Jamal Salim Magoola. L’attaquant de l’OM, conscient après l’action, s’est plaint de l’épaule droite et a été traité sur la pelouse par le staff médical des Fennecs avant de sortir sur civière.

Un premier forfait probablement acté On ne connaît pas encore avec exactitude la nature de la blessure d’Amine Gouiri, mais RMC indique ce jeudi soir que Roberto De Zerbi ne devrait pas compter sur lui pour la réception du Havre ce samedi. Une absence qui pourrait se prolonger.