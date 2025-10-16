OM : Le verdict tombe après la catastrophe !

Axel Cornic

Le mois de septembre a été très bon pour l’Olympique de Marseille, avec notamment la victoire dans le Classico face au Paris Saint-Germain. Il va désormais falloir confirmer sur a durée, mais ce sera surement sans Amine Gouiri, victime d’une blessure alors qu’il était avec la sélection algérienne.

La trêve internationale n’a pas été tendre avec l’OM. Roberto De Zerbi pourrait perdre un élément important pour les prochains rendez-vous de la saison, avec Amine Gouiri. Ce dernier est sorti sur civière lors de la rencontre entre l’Algérie et l’Ouganda le 14 octobre, avec des images qui ont beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux.

Pas de commotion, mais... Le gardien ougandais a en effet fait une sortie très dangereuse et le choc avec l’attaquant de l’OM a tenu tout le monde e haleine. Finalement, La Provence nous apprend qu’il aurait passé les premières visites médicales et une commotion cérébrale serait finalement exclue.