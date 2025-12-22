PSG - Transfert en 5 ans : La révélation surprise sur Mbappé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé a toujours eu une place spéciale pour le Real Madrid dans son coeur, mais pas seulement. Ayant grandi à Bondy en région parisienne, le champion du monde tricolore a un lien spécial avec Paris et le club de la capitale : le PSG. C'est pourquoi il l'a rejoint à l'été 2017, cinq ans après la signature phare de Zlatan Ibrahimovic pour le reste du projet QSI d'après Olivier Dacourt.

Au printemps 2011, le PSG passait sous pavillon qatari. Dès lors, le projet QSI ou Qatar Sports Investments démarrait avec Nasser Al-Khelaïfi à sa présidence. Une position qu'occupe toujours à ce jour le dirigeant qui a fêté une année 2025 légendaire avec six trophées collectifs pour le Paris Saint-Germain dont la tant attendue Ligue des champions.

«Ca a aussi été un changement dans la direction du club» Un an après le lancement du projet QSI, Zlatan Ibrahimovic quittait l'AC Milan pour le PSG en 2012. De par son statut de star planétaire du football, « Ibra » a permis au Paris Saint-Germain d'en attirer bien d'autres par la suite selon Olivier Dacourt. Que ce soit Neymar, Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé. « J'étais content qu'il vienne à Paris parce que ça a aussi été un changement dans la direction du club ».