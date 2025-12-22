PSG - Transfert en 5 ans : La révélation surprise sur Mbappé

Kylian Mbappé a toujours eu une place spéciale pour le Real Madrid dans son coeur, mais pas seulement. Ayant grandi à Bondy en région parisienne, le champion du monde tricolore a un lien spécial avec Paris et le club de la capitale : le PSG. C'est pourquoi il l'a rejoint à l'été 2017, cinq ans après la signature phare de Zlatan Ibrahimovic pour le reste du projet QSI d'après Olivier Dacourt.
Au printemps 2011, le PSG passait sous pavillon qatari. Dès lors, le projet QSI ou Qatar Sports Investments démarrait avec Nasser Al-Khelaïfi à sa présidence. Une position qu'occupe toujours à ce jour le dirigeant qui a fêté une année 2025 légendaire avec six trophées collectifs pour le Paris Saint-Germain dont la tant attendue Ligue des champions.
«Ca a aussi été un changement dans la direction du club»
Un an après le lancement du projet QSI, Zlatan Ibrahimovic quittait l'AC Milan pour le PSG en 2012. De par son statut de star planétaire du football, « Ibra » a permis au Paris Saint-Germain d'en attirer bien d'autres par la suite selon Olivier Dacourt. Que ce soit Neymar, Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé. « J'étais content qu'il vienne à Paris parce que ça a aussi été un changement dans la direction du club ».
«Derrière on a eu Messi, Neymar, Mbappé qui sont passés au club»
« Il y a eu Ibrahimovic, mais derrière on a eu Messi, Neymar, Mbappé qui sont passés au club. Je pars du principe qu'il fallait que de grands joueurs arrivent pour qu'on puisse changer de dimension. Et le club a changé de dimension ». a affirmé l'ancien joueur de l'Inter et de l'équipe de France en interview avec Canal+ pour l'émission La Boutique.