Mercato : Zinedine Zidane recalé, il balance tout !

En 2004, Djibril Cissé quittait la Ligue 1 et l'AJ Auxerre pour tenter sa chance à l'étranger. Le buteur français rejoignait alors Liverpool, mais voilà que ça aurait pu se passer complètement différemment. En effet, le transfert chez les Reds aurait pu capoter au dernier moment, mais Cissé était visiblement décidé à venir, ce qui l'a d'ailleurs amené à recaler un certain Zinedine Zidane et le Real Madrid.

Après Auxerre, c'est à Liverpool que Djibril Cissé a fait parler ses qualités de buteurs. Ayant joué pendant deux saisons chez les Reds, le Français avait rejoint le nord de l'Angleterre en 2004. Un club où Cissé avait tout de même voulu venir alors que Gérard Houllier venait de se faire licencier comme entraîneur. Pas de quoi donc changer les plans de celui qui évoluera ensuite à l'OM, alors même que le Real Madrid était intéressé...

« Quand on donne une parole, on donne une parole » Invité du podcast Histoires de Foot, Djibril Cissé est revenu sur les coulisses de son transfert à Liverpool. Dans un premier temps, il a alors expliqué : « On m’appelle pour me dire que Gérard Houiller s’est fait virer et qu’il y aura un nouveau coach. Compliqué parce que pendant un an, un an et demi, c’est lui notre interlocuteur à Liverpool. C’est lui qui est le coach, la personne la plus importante, c’est avec lui qu’on parle de mon adaptation, comment je vais jouer. On s’est mis d’accord et au dernier moment, le plan change. Quand on donne une parole, on donne une parole, on s’adaptera au nouveau coach. Il se trouve que c’est Benitez, qui me voulait aussi quelques années avant à Valence. Donc on s’en sort bien mais ça aurait pu être un peu plus compliqué ».