PSG : «On en rêve tous», c’est confirmé à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’un seul point les sépare actuellement au classement, la question est de savoir si l’OM sera capable de tenir le rythme et concurrencer le PSG pour le titre de champion de France. S’il ne veut pas le dire explicitement, Roberto De Zerbi a tout de même avoué que cela était dans toutes les têtes à Marseille.

Toujours en quête de son premier trophée depuis 2012, l’OM y parviendra-t-il cette saison ? Le plus accessible est la Coupe de France, même si à Marseille, le rêve est de concurrencer le PSG également en Ligue 1.

« On en rêve tous, mais le dire… » « Je n'ai pas l'impression qu'on ait parlé de titre l'an dernier. À votre avis, pourquoi les joueurs ne parlent pas de titre ? Parce qu'ils n'en rêvent pas ou pour une autre raison ? Les joueurs à juste titre n'en parlent pas de manière ouverte parce qu'au cours des dernières années, il y a une équipe a dominé entièrement le championnat dans ce pays. D’ailleurs, ils ont aussi dominé en Europe avec la Ligue des champions et sont arrivés en finale de la Coupe du monde des clubs. Leur niveau est très élevé », a répondu Roberto De Zerbi ce vendredi en conférence de presse.