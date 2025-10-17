PSG : «On en rêve tous», c’est confirmé à l’OM !

Alors qu’un seul point les sépare actuellement au classement, la question est de savoir si l’OM sera capable de tenir le rythme et concurrencer le PSG pour le titre de champion de France. S’il ne veut pas le dire explicitement, Roberto De Zerbi a tout de même avoué que cela était dans toutes les têtes à Marseille.
Toujours en quête de son premier trophée depuis 2012, l’OM y parviendra-t-il cette saison ? Le plus accessible est la Coupe de France, même si à Marseille, le rêve est de concurrencer le PSG également en Ligue 1.
« On en rêve tous, mais le dire… »
« Je n'ai pas l'impression qu'on ait parlé de titre l'an dernier. À votre avis, pourquoi les joueurs ne parlent pas de titre ? Parce qu'ils n'en rêvent pas ou pour une autre raison ? Les joueurs à juste titre n'en parlent pas de manière ouverte parce qu'au cours des dernières années, il y a une équipe a dominé entièrement le championnat dans ce pays. D’ailleurs, ils ont aussi dominé en Europe avec la Ligue des champions et sont arrivés en finale de la Coupe du monde des clubs. Leur niveau est très élevé », a répondu Roberto De Zerbi ce vendredi en conférence de presse.
« On essaye de remporter peut-être plus qu'un titre cette saison »
« Le fait de le rêver est quelque chose d'autre. Moi, je vous le dis, on en rêve tous, mais le dire... », a poursuivi l’entraîneur de l’OM. « C'est un peu comme vendre quelque chose qui n'est pas encore concret. On fait tout pour arriver au bout, on essaye de remporter peut-être plus qu'un titre cette saison. Avec les mots, on est tous capables, avec les faits, un peu moins. On a commencé l’an dernier c’est vrai, mais il y a de nombreux joueurs qui sont arrivés à la fin du mercato. Il vaut mieux ne pas parler et continuer à faire ce qu’on a fait les derniers mois. »