Une star en danger, le vestiaire de l’OM sort du silence !

Axel Cornic

La saison dernière, Leonardo Balerdi a surnagé dans une défense qui prenait l’eau de toutes parts. Roberto De Zerbi a ainsi fait de lui son capitaine et son leader de la défense, mais son mauvais début de saison ainsi que les arrivées de Benjamin Pavard, Nayef Aguerd ou encore Facundo Medina ont fragilisé la position de l’Argentin.

Il y a quelques mois encore, Leonardo Balerdi semblait intouchable. Mais voilà le défenseur central à nouveau sous le feu des critiques depuis le début de la saison, avec certains qui réclament même son départ. Mais le capitaine de l’OM peut tout de même compter sur le soutien de son vestiaire.

« Leo, s'il est capitaine, ce n'est pas pour rien » C’est le cas ce vendredi, avec Nayef Aguerd qui a pris la défense de Balerdi en conférence de presse. « Leo, s'il est capitaine, ce n'est pas pour rien. Il est proche de tout le monde dans le vestiaire, il connaît très bien Marseille et il aime l'OM » a déclaré le défenseur marocain, arrivé à l’OM lors du dernier mercato estival en provenance de West Ham.