Viré par l’OM, il est invité à revenir à Marseille !

Désormais sélectionneur de l’Italie, lui qui est passé par l’OM entre septembre 2023 et février 2024, Gennaro Gattuso pourrait revenir à Marseille prochainement afin d’observer Emerson Palmieri. L’international italien ambitionne de faire son retour avec la Squadra Azzurra dans l’optique de la Coupe du monde 2026 et a invité l’ancien entraîneur olympien à venir le voir.

Vainqueur de l’Euro 2021, cela fait maintenant plus de deux ans qu’Emerson Palmieri n’a plus été convoqué en sélection. Arrivé cet été à l’OM en provenance de West Ham, l’international italien (29 sélections) a la Coupe du monde 2026 en ligne de mire et espère bientôt faire son retour avec la Squadra Azzurra.

« C’est un rêve qui me manque encore, pouvoir jouer une Coupe du monde » « C’est un rêve qui me manque encore, pouvoir jouer une Coupe du monde. Il reste moins d’un an et c’est sûr que c’est dans ma tête, j’y pense. Je ferai tout ce qui est possible pour être là et réaliser ce rêve que j’ai encore de jouer une Coupe du monde », a confié Emerson Palmieri dans un entretien accordé à Maritima.