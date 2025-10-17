Officiel : De Zerbi confirme la catastrophe à l'OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Deuxième de Ligue 1 avant la 8ème journée, l'OM pourrait prendre la tête en fonction du résultat du PSG. Le club reçoit Le Havre et voudra repartir de plus belle après cette trêve internationale. Il faudra toutefois se passer d'Amine Gouiri, qui a été blessé à la suite d'un gros choc avec sa sélection. Un coup dur confirmé par Roberto De Zerbi en conférence de presse.

Auteur de prestations très convaincantes ces dernières semaines, l'OM espère continuer sur la même voie et envoyer un message fort à la concurrence en championnat. Le retour à la compétition ne se fera pas avec un effectif vraiment complet. « Kondogbia et Traoré ont besoin encore d'un peu de temps, Facundo Medina sera absent plusieurs matchs encore. Gouiri ne sera pas là demain encore » confirme Roberto De Zerbi à la veille du match face aux journalistes.

« C'est le match le plus important de ce nouveau cycle » Sur son petit nuage en ce moment, l'OM a l'occasion de recommencer de la meilleure des manières face au Havre. Roberto De Zerbi connaît l'importance de l'événement et ne compte pas passer à côté alors qu'il devra donc faire sans Amine Gouiri, blessé avec l'Algérie. « Je n'ai pas encore vu Murillo, Balerdi, Rulli ni Aguerd. J'ai l'impression qu'ils vont bien, ceux qui sont restés ici ont bien travaillé. Maintenant, on doit recommencer, c'est le match le plus important de ce nouveau cycle » poursuit-il.