Transfert à l'OM : Le coup de fil qui le laisse sous le choc !

Après deux saisons à Liverpool, Djibril Cissé fait en 2006 son grand retour en Ligue 1. L'attaquant français débarque alors à l'OM, un club avec qui il s'est engagé en étant blessé. Victime d'une double fracture tibia-péroné, Cissé a donc malgré tout signé à Marseille. Pape Diouf avait d'ailleurs tenu à le rassurer en l'appelant après le drame.

On se souvient encore tous de ses images qui ont fait froid dans le dos. En 2006, lors d'un match entre la France et la Chine, Djibril Cissé se blesse très gravement. Verdict : double fracture tibia-péroné. Un drame qui a fait craindre le pire à celui qui était à l'époque à Liverpool. En effet, Cissé redoutait alors que son transfert à l'OM tombe à l'eau. C'était sans compter sur Pape Diouf, président du club phocéen à ce moment.

« Depuis petit, l’OM c’est mon club de coeur » C'est donc blessé grièvement que Djibril Cissé s'est engagé avec l'OM. Revenant sur ce transfert pour le podcast Histoires de Foot, l'ancien Olympien raconte : « Depuis petit, l’OM c’est mon club de coeur. Encore maintenant. Je pars en sélection, je reçois un appel de Benitez qui me dit que je ne suis peut-être plus dans ses plans, qu’il a une autre façon de jouer et il ramène Fernando Torres. Une fois raccroché avec Benitez, j’appelle mon agent, Marseille ça a toujours été une obligation pour moi de passer par là. Sinon, il aurait fallu que je gagne 3 Coupe du monde pour être content. On en parle avec mon agent, il se trouve que Pape Diouf s’était déjà renseigné ».