Nouveaux joueurs au PSG : Un gros avertissement est lâché !

Alexis Brunet

Depuis le début de la saison, à cause des nombreuses blessures, Luis Enrique fait souvent appel à des jeunes joueurs issus du centre de formation du PSG. Ces derniers répondent présent et montrent pour beaucoup des bonnes choses, mais leur manque d’expérience est un gros problème pour Paris. Le champion de France doit donc conserver certains joueurs d’expérience.

Contre Fontenay samedi soir en Coupe de France, le PSG devait faire avec un groupe très amoindri. Certains joueurs étaient déjà en vacances et d’autres étaient blessés, ce qui a forcé Luis Enrique à faire confiance à de nombreux jeunes. Sur la pelouse, quatre des onze Parisiens titulaires au coup d’envoi étaient formés à Paris et cinq avaient moins de 20 ans.

Un manque d’expérience qui pourrait jouer des tours au PSG Face à une équipe de N3, le PSG n’a pas eu à forcer son talent et la présence de nombreux jeunes n’a pas été pénalisante. Toutefois, cela pourrait être le cas contre des équipes d’un plus haut niveau. Selon Daniel Xuereb, ancien joueur du club de la capitale, interrogé par Le Parisien, le champion de France doit donc garder certains joueurs d’expérience cet hiver, comme Gonçalo Ramos par exemple. « C’est important que le PSG le garde pour la deuxième partie de saison. D’autant plus avec toutes les absences ces derniers temps. Même si les jeunes sont bons aussi, Ramos possède une certaine expérience. Il est utile dans un effectif. En février, il va y avoir beaucoup de matchs. Il a toujours marqué pas mal de buts même en étant remplaçant. C’est un joueur sur qui on peut toujours compter. »