Un champion du monde arrive à l’OM : La grosse annonce !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Neuf ans après son départ du LOSC pour Stuttgart, Benjamin Pavard a fait son grand retour en France l’été dernier, lui qui a été prêté avec option d’achat par l’Inter Milan à l’OM. Le défenseur âgé de 29 ans vit des débuts rêvés à Marseille où il s’est rapidement intégré et se dit très enthousiaste à propos de son équipe.

Désireux de revenir en France afin notamment de se rapprocher de sa famille, comme il l’expliquait au moment de son arrivée, après neuf ans passés à l’étranger, Benjamin Pavard semble avoir trouvé le bon endroit. Débarqué à l’OM le dernier jour du mercato estival, l’international français (55 sélections) vit des débuts presque parfaits.

Pavard a confiance en son équipe Une nouvelle expérience qui avait débuté par un but lors de son premier match face à Lorient (4-0). Titulaire à cinq reprises sur six possibles toutes compétitions confondues, Benjamin Pavard n’a connu la défaite que contre le Real Madrid (2-1) en Ligue des champions. Selon L’Équipe, le défenseur de 29 ans croit beaucoup en son équipe et l’a confié à plusieurs de ses interlocuteurs, persuadé que l’OM a tout pour atteindre ses objectifs cette saison.