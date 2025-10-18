Un champion du monde arrive à l’OM : La grosse annonce !

Neuf ans après son départ du LOSC pour Stuttgart, Benjamin Pavard a fait son grand retour en France l’été dernier, lui qui a été prêté avec option d’achat par l’Inter Milan à l’OM. Le défenseur âgé de 29 ans vit des débuts rêvés à Marseille où il s’est rapidement intégré et se dit très enthousiaste à propos de son équipe.
Désireux de revenir en France afin notamment de se rapprocher de sa famille, comme il l’expliquait au moment de son arrivée, après neuf ans passés à l’étranger, Benjamin Pavard semble avoir trouvé le bon endroit. Débarqué à l’OM le dernier jour du mercato estival, l’international français (55 sélections) vit des débuts presque parfaits.
Pavard a confiance en son équipe
Une nouvelle expérience qui avait débuté par un but lors de son premier match face à Lorient (4-0). Titulaire à cinq reprises sur six possibles toutes compétitions confondues, Benjamin Pavard n’a connu la défaite que contre le Real Madrid (2-1) en Ligue des champions. Selon L’Équipe, le défenseur de 29 ans croit beaucoup en son équipe et l’a confié à plusieurs de ses interlocuteurs, persuadé que l’OM a tout pour atteindre ses objectifs cette saison.
Un avenir qui sera discuté en fin de saison
S’il est simplement prêté par l’Inter Milan, avec une option d’achat estimée à 15M€, le champion du monde 2018 pourrait bien prolonger l’aventure. Il est encore trop tôt pour le dire, mais Benjamin Pavard et l’OM ont déjà prévu de se voir à la fin de la saison afin de discuter de la suite de leur aventure commune.