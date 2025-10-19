Une «star» annoncée à l’OM : Son salaire fait beaucoup parler !

Annoncé comme étant une piste plausible pour venir renforcer le secteur offensif de l'OM cet hiver, le jeune buteur brésilien Endrick perçoit pourtant un gros salaire, ce qui semble rendre l'opération impossible à boucler. Et un journaliste de L'EQUIPE se lâche sur cette piste qu'il juge complètement inadaptée au projet de l'OM.
Endrick (19 ans, Real Madrid) à l'OM lors du prochain mercato de janvier, faut-il vraiment y croire ? Les dernières tendances font état d'un vif intérêt du club phocéen pour le jeune crack brésilien, qui perçoit déjà un salaire de star au sein du club merengue (4,20M€ par an). Et au micro de l'émission L'EQUIPE du Soir, le journaliste Hugo Guillemet démonte d'ailleurs cette piste Endrick pour l'OM.
Endrick à l'OM, c'est non ?
« Il faut voir l’effectif de Marseille. Ils ont Aubameyang et Gouiri. Je veux bien empiler des joueurs, et oui Endrick est formidable en sortie de banc et il est capable de faire la différence en dix minutes. Mais à l’OM, il y a Robinio Vaz qui a le même âge qu’Endrick et commence à jouer », explique le journaliste de L'EQUIPE.
« C'est une star quand même »
« Quelle serait la logique de payer un salaire très important pour une baby star, mais une star quand même, du football mondial et bloquer un joueur qu’on a formé, qui performe et qui est décisif en Ligue 1 ? Je ne comprendrais pas la logique, même si la logique médiatique, je peux la comprendre », insiste Hugo Guillemet en mettant l'accent sur le salaire conséquent d'Endrick au Real Madrid.