Une «star» annoncée à l’OM : Son salaire fait beaucoup parler !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant une piste plausible pour venir renforcer le secteur offensif de l'OM cet hiver, le jeune buteur brésilien Endrick perçoit pourtant un gros salaire, ce qui semble rendre l'opération impossible à boucler. Et un journaliste de L'EQUIPE se lâche sur cette piste qu'il juge complètement inadaptée au projet de l'OM.

Endrick (19 ans, Real Madrid) à l'OM lors du prochain mercato de janvier, faut-il vraiment y croire ? Les dernières tendances font état d'un vif intérêt du club phocéen pour le jeune crack brésilien, qui perçoit déjà un salaire de star au sein du club merengue (4,20M€ par an). Et au micro de l'émission L'EQUIPE du Soir, le journaliste Hugo Guillemet démonte d'ailleurs cette piste Endrick pour l'OM.

Endrick à l'OM, c'est non ? « Il faut voir l’effectif de Marseille. Ils ont Aubameyang et Gouiri. Je veux bien empiler des joueurs, et oui Endrick est formidable en sortie de banc et il est capable de faire la différence en dix minutes. Mais à l’OM, il y a Robinio Vaz qui a le même âge qu’Endrick et commence à jouer », explique le journaliste de L'EQUIPE.