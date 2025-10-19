PSG : L'OM annonce le coup parfait !

Amadou Diawara

Après le nul entre le PSG et le RC Strasbourg, l'OM a écrasé Le Havre au Vélodrome ce samedi soir. Grâce à cette victoire, le club emmené par Roberto De Zerbi prend la tête de la Ligue 1. Interrogé après le coup de sifflet final d'OM-HAC, Leonardo Balerdi s'est enflammé.

En ouverture de la huitième journée de Ligue 1, le PSG a été tenu en échec par le RC Strasbourg. En effet, les deux clubs n'ont pas réussi à se départager ce vendredi soir au Parc des Princes (3-3).

Ligue 1 : L'OM chipe la 1ère place au PSG Alors que le PSG a perdu des points précieux dans la course pour le titre, l'OM en a profité pour prendre la tête du championnat de France, et ce, grâce à son carton face au Havre ce samedi soir (6-2). Interrogé au micro de Ligue 1+, Leonardo Balerdi a fait part de son immense satisfaction.