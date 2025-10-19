PSG : L'OM annonce le coup parfait !

Après le nul entre le PSG et le RC Strasbourg, l'OM a écrasé Le Havre au Vélodrome ce samedi soir. Grâce à cette victoire, le club emmené par Roberto De Zerbi prend la tête de la Ligue 1. Interrogé après le coup de sifflet final d'OM-HAC, Leonardo Balerdi s'est enflammé.
En ouverture de la huitième journée de Ligue 1, le PSG a été tenu en échec par le RC Strasbourg. En effet, les deux clubs n'ont pas réussi à se départager ce vendredi soir au Parc des Princes (3-3).
Ligue 1 : L'OM chipe la 1ère place au PSG
Alors que le PSG a perdu des points précieux dans la course pour le titre, l'OM en a profité pour prendre la tête du championnat de France, et ce, grâce à son carton face au Havre ce samedi soir (6-2). Interrogé au micro de Ligue 1+, Leonardo Balerdi a fait part de son immense satisfaction.
«C’est une soirée parfaite»
« C’est une soirée parfaite. On a bien fait les choses. On a marqué des buts. En première, on peut mieux faire les choses, mais on va continuer. On est leader, c’est bien, mais il manque beaucoup. On est contents, ils sont contents, mais il faut continuer. On va prendre match par match », s'est réjoui Leonardo Balerdi, le capitaine de l'OM.