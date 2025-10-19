OM - C’est terminé : Greenwood rejoint une légende !

Auteur d'une performance XXL samedi soir avec l'OM contre Le Havre en championnat, Mason Greenwood a inscrit un quadruplé qui restera dans les annales. Et l'attaquant anglais en a d'ailleurs profité pour faire chuter un vieux record datant de 34 ans, puisque Jean-Pierre Papin avait été le dernier joueur de l'OM a inscrire un quadruplé. Mais ce règne seul est terminé.
L'OM n'a pas fait dans le détail samedi soir et s'est très largement imposé au Vélodrome en Ligue 1 contre Le Havre (6-2), un succès qui permet d'ailleurs aux hommes de Roberto De Zerbi de prendre la tête du championnat. Mason Greenwood s'est parfaitement illustré avec un quadruplé inscrit durant ce match, et l'attaquant anglais de l'OM rejoint d'ailleurs une légende du club avec cette statistique.
Greenwood avec JPP
En effet, Mason Greenwood devient le premier joueur de l'OM à réussir un quadruplé depuis un certain Jean-Pierre Papin. Record qui datait du 13 janvier 1991, et ce jour-là, l'OM avait cartonné l'OL sur le score de 7-0. Mais c'est désormais terminé : Papin n'est plus le seul attaquant marseillais à avoir inscrit un quadruplé en championnat.
« Je suis sur la Lune »
Interrogé au micro de Ligue 1 + après le match et sa performance XXL, Mason Greenwood n'a pas dissimulé sa joie : « Je suis sur la Lune. Je n’avais jamais mis de triplé ou de quadruplé avant ce soir, c’est juste incroyable. Merci à tout le monde, les partenaires, le public, le staff…Ca ne veut rien dire, on reste focus et on prend les matches les uns après les autres. Je vais le faire signer et je vais le conserver », a lancé le numéro 10 de l'OM.