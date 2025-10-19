PSG - Transfert à 15M€ : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

Le PSG réserve encore des surprises sur le mercato. Le club de la capitale, qui souhaite continuer à miser sur la jeunesse, a coché un nouveau nom sur sa liste : Gilberto Mora. Le milieu offensif de 17 ans commence à se faire un nom sur la scène mondiale. La concurrence serait d’ailleurs rude pour l’international mexicain.

Le PSG a encore un tour dans son sac sur le mercato. Malgré son sacre en Ligue des champions, le club de la capitale veut toujours mettre le collectif au centre du projet et miser sur la jeunesse. Luis Campos apporte notamment son expertise à ce sujet, le Portugais ayant la réputation d’un véritable dénicheur de talents. Les Rouge-et-Bleu auraient d’ailleurs un nouveau prodige dans le viseur.

Le PSG suit l'évolution de Gilberto Mora de près Le PSG serait en effet tenté par l’idée de recruter Gilberto Mora. Les pensionnaires de la Ligue 1 garderaient un œil très attentif sur la progression du milieu offensif du Club Tijuana. Le phénomène de 17 ans attiserait toutefois les convoitises sur le mercato. Et la tendance semble se confirmer pour l’international mexicain, estimé à 15M€.