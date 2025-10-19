Transfert à 40M€ : C'est confirmé au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il s'agit probablement de l'un des plus jolis coups au PSG ces dernières années. En effet, en 2024, le club parisien lâche 40M€ pour recruter Willian Pacho en provenance de l'Eintracht Francfort. Un très joli coup qui ne surprend pas Eric-Junior Dina-Ebimbe qui a côtoyé l'international équatorien durant une saison au sein du club allemand.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG n'avait pas hésité à lâcher 40M€ pour recruter Willian Pacho qui s'est rapidement imposer comme un joueur indispensable de Luis Enrique. Un très gros coup pour les Parisiens comme le confirme Eric-Junior Dina-Ebimbe qui a évolué durant une saison aux côtés de l'international équatorien.

Eric-Junior Dina-Ebimbe s'enflamme pour Willian Pacho « C'est le même Pacho que celui que j'ai connu à l'Eintracht (en 2023-2024). Quand il est là, il installe tout de suite un leadership. Pas par la voix parce qu'il ne parle pas beaucoup mais par ce qu'il dégage. Il a la vision, la qualité de passes, il sait défendre sur 50 ou 60 mètres, et les charges qu'il met dans le dos... », confie le joueur formé au PSG dans les colonnes de L'EQUIPE, avant de poursuivre.