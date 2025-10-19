Transfert historique, une bonne nouvelle tombe pour l’OM !

Pendant des semaines, l’OM a tenté lors du dernier mercato estival de faire venir Joel Ordonez, qui aurait pu devenir le défenseur le plus cher de l’histoire de Marseille. Finalement, le Club Bruges a tenu bon et a gardé son joueur, mais la donne pourrait être différente l’été prochain. D’ailleurs, une bonne nouvelle vient de tomber pour Pablo Longoria, car Liverpool se serait retiré du dossier.
Fidèle à sa réputation, l’OM a été l’un des acteurs majeurs du mercato estival en France. Le club phocéen a renouvelé de façon conséquente son effectif et cela sur toutes les lignes. Pablo Longoria a surtout mis le paquet en défense centrale, un secteur qui a causé du tort à Marseille la saison dernière.
L’OM voulait Ordonez
Si l’OM s’est donc renforcé copieusement en défense centrale, il n’a toutefois pas réussi à faire signer sa cible principale, Joel Ordonez. Le joueur de Club Bruges était très intéressé à l’idée de rejoindre Marseille, qui était prêt à en faire le défenseur le plus cher de son histoire, mais la formation belge a tenu bon et n’a donc pas cédé.
Liverpool se retire du dossier Ordonez
Joel Ordonez est donc resté au Club Bruges, mais il pourrait enfin s’en aller l’été prochain, du moins cela sera beaucoup plus difficile pour la formation belge de résister. L’OM sera possiblement encore sur les rangs, mais cela ne devrait pas être le cas de Liverpool. D’après les informations de CaughtOffside, les Reds auraient décidé de se retirer du dossier et préféreraient désormais miser sur un profil plus expérimenté. Toutefois, Newcastle et Aston Villa sont eux toujours présents. Pablo Longoria devra donc tout de même batailler s'il veut recruter l'international équatorien.