Transfert historique, une bonne nouvelle tombe pour l’OM !

Alexis Brunet

Pendant des semaines, l’OM a tenté lors du dernier mercato estival de faire venir Joel Ordonez, qui aurait pu devenir le défenseur le plus cher de l’histoire de Marseille. Finalement, le Club Bruges a tenu bon et a gardé son joueur, mais la donne pourrait être différente l’été prochain. D’ailleurs, une bonne nouvelle vient de tomber pour Pablo Longoria, car Liverpool se serait retiré du dossier.

Fidèle à sa réputation, l’OM a été l’un des acteurs majeurs du mercato estival en France. Le club phocéen a renouvelé de façon conséquente son effectif et cela sur toutes les lignes. Pablo Longoria a surtout mis le paquet en défense centrale, un secteur qui a causé du tort à Marseille la saison dernière.

L’OM voulait Ordonez Si l’OM s’est donc renforcé copieusement en défense centrale, il n’a toutefois pas réussi à faire signer sa cible principale, Joel Ordonez. Le joueur de Club Bruges était très intéressé à l’idée de rejoindre Marseille, qui était prêt à en faire le défenseur le plus cher de son histoire, mais la formation belge a tenu bon et n’a donc pas cédé.