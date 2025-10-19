Scandale à l'OM, Riolo est sous le choc !

Amadou Diawara

Ce samedi soir, l'OM s'est imposé largement face au Havre (6-2). Ayant suivi la rencontre en direct, Daniel Riolo a été particulièrement choqué par la double peine infligée à Gautier Lloris. Alors que l'arbitre a accordé un penalty à l'OM, le journaliste français a regretté de voir le défenseur du HAC écoper d'un carton rouge.

Pour le compte de la huitième journée de Ligue 1, l'OM a accueilli Le Havre au Vélodrome. Menés 1-0, les hommes de Roberto De Zerbi ont pu égaliser grâce à un penalty transformé par Mason Greenwood.

OM-HAC : Lloris écope de la double peine Ayant réalisé une faute de main, Gautier Lloris (30 ans) a vu l'arbitre de la rencontre accorder un penalty à l'OM. Pour ne pas pas arranger ses affaires, le défenseur du HAC a été expulsé dans la foulée. Une double peine qui a fait réagir Daniel Riolo, journaliste de RMC Sport, sur les réseaux sociaux.