Malaise au PSG, son transfert est confirmé ?

Axel Cornic

La défense a beaucoup changé autour de Marquinhos, seul survivant de l’ancien Paris Saint-Germain dans ce secteur de jeu. Plusieurs éléments importants ont débarqué depuis un an avec notamment Willian Pacho et Illya Zabarnyi, mais tous ne semblent pas vraiment avoir réussi à s’imposer, comme le jeune Lucas Beraldo.

Il semblait être la recrue parfaite. Arrivé en janvier 2024, Lucas Beraldo avait tout pour réussir, mais le constat est terrible. Le Brésilien n’a pas réussi à s’imposer et l’avenir ne pousse pas vraiment à l’optimisme, surtout depuis la signature de Illya Zabarnyi. Et forcément, cela crée quelques petites tensions au sein du PSG...

Beraldo veut quitter le PSG ? D’après les informations de L’Equipe, Beraldo serait de plus en plus mécontent de sa situation à Paris. Lors du dernier mercato estival, il semblait déjà pousser pour un départ vers un club qui lui offrirait un plus grand temps de jeu. Plusieurs pistes ont été évoquée, mais finalement le défenseur de 21 est resté au PSG.