OM : Transfert d’un crack, le gros clash qui relance tout !

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs d’une arrivée d’Endrick du côté de l’OM vont de bon train. En grosse difficulté au Real Madrid, le crack brésilien pourrait connaître un départ lors du prochain mercato. Et pour ne rien arranger à sa situation, l’avant-centre de 19 ans s’est énervé avec son entraîneur ce dimanche soir.

Un véritable phénomène à l’OM lors du prochain mercato hivernal ? Il y a peu, ESPN Brasil révélait que le club phocéen s’était renseigné à propos d’Endrick. Considéré comme un attaquant extrêmement prometteur, le Brésilien né en 2006 vit un véritable cauchemar du côté du Real Madrid.

Annonce à l’OM, Endrick ronge son frein Et pour cause, l’ancien crack de Palmeiras ne joue plus du tout en Espagne. Depuis l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc, Endrick ronge son frein, n’ayant pas disputé la moindre minute. Ce dimanche soir face à Getafe, le joueur de 19 ans a bien cru rentrer en jeu en fin de match.