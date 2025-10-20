OM - Transfert : De Zerbi passe un coup de fil en secret, la sanction tombe !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est un cas qui fait parler du côté de l'OM. Alors que son option d'achat a été levée en fin de saison dernière, Neal Maupay n'entre toutefois pas du tout dans les plans de Roberto De Zerbi qui a même tout fait pour lui trouver une porte de sortie, refusée par l'attaquant qui a préféré rester à Marseille et a finalement été écarté.

La saison dernière, Neal Maupay a connu des hauts et des bas, partant assez fort en profitant notamment des difficultés d'Elye Wahi. Mais dès qu'Amine Gouiri est arrivé, le joueur prêté par Everton a petit-à-petit disparu des radars, ce qui n'a toutefois pas empêché l'OM de lever son option d'achat.

De Zerbi fait tout pour se séparer de Maupay Cependant compte tenu du retour de Pierre-Emerick Aubameyang et de la montée en puissance de Robinio Vaz, Neal Maupay a rapidement disparu, à tel point que l'OM ait tout fait pour s'en séparer. Selon L'EQUIPE, les dirigeants marseillais ont enchaîné les contacts des clubs grecs, espagnols, italiens et belges en fin de mercato. Même Roberto De Zerbi a activé ses réseaux à Sassuolo pour trouver une porte de sortie à son attaquant. En vain, puisque comme révélé par le10sport.com, Neal Maupay avait décidé de rester à l'OM.