Transfert : Jude Bellingham à Paris, il dit oui direct !

Racheté par la famille Arnault et le groupe Red Bull, le Paris FC peut se mettre à rêver sur le long terme. Ainsi, alors qu'on avait l'habitude de voir des stars au PSG, elles pourraient à terme rejoindre le PFC. Pas de quoi effrayer Pierre Lees-Melou, bien au contraire, lui qui est prêt à accueillir Jude Bellingham comme concurrent au milieu de terrain.
Recruté par le Real Madrid en 2023 en provenance du Borussia Dortmund, Jude Bellingham est sous contrat jusqu'en 2029. Star de la Casa Blanca, il n'est pas prévu que l'Anglais parte de sitôt. Pourtant, un transfert hypothétique en fait rêver certains. C'est notamment le cas au Paris FC, où Pierre Lees-Melou ne dirait pas non à une arrivée de Bellingham.
Bellingham au Paris FC ? « Qui ne serait pas content ? »
Grâce à la famille Arnault et Red Bull, le Paris FC pourrait donc à terme faire venir de grandes stars dans la capitale. Interrogé à ce propos par Eurosport, Pierre Lees-Melou a confié : « J'ai peur de voir arriver des joueurs dans mon secteur comme Bellingham ? Bah, non justement, au contraire même. Qui ne serait pas content ? ».
« Ça ferait plaisir à tout le monde »
« Si le Paris FC peut attirer ce genre de joueur, ça ferait plaisir à tout le monde. Cela voudrait dire que le club prendrait une dimension encore plus grande. C'est toujours bien d'être dans un projet ambitieux », a poursuivi Lees-Melou. Pas sûr toutefois que l'on voit Bellingham au Paris FC prochainement...