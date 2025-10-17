Transfert au Paris FC : L'incroyable rumeur qui vire à la fake news !

Axel Cornic

Avec la montée en Ligue 1, l’intersaison était très mouvementée au Paris FC, avec les recrues qui se sont multipliées. C’est le cas avec Kevin Trapp, qui après avoir déjà porté les couleurs du Paris Saint-Germain a fait son grand retour dans la capitale, avec d’ailleurs pas mal de rumeurs au sujet de sa signature.

Bien connu en Ligue 1, son retour en a surpris plus d’un. Après avoir passé les dernières années chez lui en Allemagne, à l’Eintracht Francfort, Kevin Trapp a décidé de revenir en France. Le gardien de but est l’une des recrues vedettes du Paris FC, fort d’un tout nouveau projet avec des investisseurs très solides.

« C’est n’importe quoi » Lors de l’annonce de son transfert, plusieurs rumeurs ont couru au sujet de Kevin Trapp, notamment celle d’une double carrière de footballeur... et de mannequin pour LVMH, marque de propriété de la famille Arnault, qui détient aussi le Paris FC. « C’est n’importe quoi. Après, combiner la mode, le business et le foot, je le fais depuis des années » a répondu le principal concerné, dans un long entretien publié ce vendredi dans L’Equipe.